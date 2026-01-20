Накрывшая Землю магнитная буря ослабла

Накрывший Землю геомагнитный шторм прошел свой пик, но может усилиться. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

По данным ученых, радиационный шторм в окрестностях Земли прошел через пик минувшей ночью. Он стал самым сильным в XXI веке.

Магнитная буря продолжается уже вторые сутки, ситуация может оставаться нестабильной еще 2-3 дня. В частности, в ночь на 20 января почти над территории России и Европы можно было наблюдать полярное сияние. В ночь на 21 января, возможно повторение явления.

«Похоже начинается второй пик бури. В ближайшее время геомагнитные индексы могут вернуться на уровень, как минимум, G4», — говорится в сообщении.

11 января ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, представляют ли угрозу для людей взрывы на Солнце. По его словам, есть события на Солнце, которые могут отразиться на их состоянии. Ученый пояснил, что это могут быть мощные всплески или вспышки в короне Солнца, которые выбрасывают плазму. Если ее сгустки достигают Земли и они достаточно мощные, то они способствуют образованию магнитной бури.

Ранее ученые спрогнозировали уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году.