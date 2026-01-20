Избитой и оставшейся без половины черепа модели предстоит сложная операция

Модель Анжелика Тартанова объявила сбор средств на восстановление части черепа. Это избитая избранником девушка смогла сделать с помощью фонда «Память», пишет «СтарХит».

33-летняя женщина осталась без почти половины черепа, она страдает потерей памяти, не может разговаривать, ее ждет дорогостоящая и продолжительная реабилитация.

«Впереди — длительный и сложный курс восстановления. В феврале ее ждет важная операция по установке пластины, после которой реабилитацию придется проходить заново с самого начала», — уточнили в фонде.

Кроме того, в фонде рассказали, что совершивший преступление человек не оказывает никакой материальной помощи. Расследование еще идет.

Тартанова попала в больницу еще 23 ноября с тяжелым сотрясением мозга, кровоизлиянием и множественными гематомами. Женщина долго время считалась пропавшей. Вскоре состояние пациентки удалось стабилизировать, после чего было принято решение продолжить лечение в специализированном центре.

Позднее стало известно, что девушку мог избить ее возлюбленный Дмитрий Кузьмин. По данным следствия, Кузьмин вечером был в гостях у Тартановой, между ними произошел конфликт, после чего он ударил девушку по голове. В результате модель получила тяжелую черепно-мозговую травму.

17 декабря бизнесмен был отправлен под домашний арест.

