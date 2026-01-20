Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп рассказал о «великой глупости» Британии

Трамп назвал «великой глупостью» план Британии на остров с военной базой США
Evelyn Hockstein/Reuters

Передача Британией Маврикию острова Диего-Гарсия, где находится военная база Соединенных Штатов, является «актом абсолютной слабости и великой глупости». Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Шокирует тот факт, что наш «блестящий» союзник по НАТО планирует передать остров, где находится жизненно важная военная база Соединенных Штатов, без какой-либо причины», — написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что этот шаг будет замечен Россией и Китаем «как признак слабости».

Трамп связал эту ситуацию с вопросом о Гренландии, призвав Данию и ее союзников из европейских стран «поступить правильно» и отдать Штатам остров из соображений национальной безопасности. Американский лидер отметил, что при его руководстве США пользуются «беспрецедентным уважением», в отличие от, по его мнению, слабой политики Европы.

Также президент США заявил, что Вашингтон не отступит от своих планов, касающихся приобретения Гренландии. По его мнению, европейские лидеры не будут «сильно сопротивляться».

Ранее в датском парламенте заявили, что в случае вторжения США в Гренландию будет война.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662731_rnd_6",
    "video_id": "record::e21b3fdf-0478-4ab5-bcdc-2c82c66b9781"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+