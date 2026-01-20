Трамп рассказал о «великой глупости» Британии

Передача Британией Маврикию острова Диего-Гарсия, где находится военная база Соединенных Штатов, является «актом абсолютной слабости и великой глупости». Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Шокирует тот факт, что наш «блестящий» союзник по НАТО планирует передать остров, где находится жизненно важная военная база Соединенных Штатов, без какой-либо причины», — написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что этот шаг будет замечен Россией и Китаем «как признак слабости».

Трамп связал эту ситуацию с вопросом о Гренландии, призвав Данию и ее союзников из европейских стран «поступить правильно» и отдать Штатам остров из соображений национальной безопасности. Американский лидер отметил, что при его руководстве США пользуются «беспрецедентным уважением», в отличие от, по его мнению, слабой политики Европы.

Также президент США заявил, что Вашингтон не отступит от своих планов, касающихся приобретения Гренландии. По его мнению, европейские лидеры не будут «сильно сопротивляться».

Ранее в датском парламенте заявили, что в случае вторжения США в Гренландию будет война.