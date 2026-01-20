Размер шрифта
Касаткина рассказала, чувствует ли она себя австралийкой

Теннисистка Касаткина заявила, что пока не чувствует себя австралийкой
43-я ракетка мира Дарья Касаткина заявила, что пока не чувствует себя полноценной австралийкой, несмотря на получение гражданства страны, передает First and Red.

«Чувствую ли я себя полноценной австралийкой? Наверное, чтобы почувствовать себя прямо полноценной австралийкой, нужно всё равно какое-то время здесь всё-таки пожить. Все-таки за этот год я больше по всему миру ездила», — сказала Касаткина.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли ДжинКинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина заявила, что нейтральный статус для россиян в теннисе в 2022 году стал везением. 

