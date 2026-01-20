Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Главу подмосковного города отправили под домашний арест по делу о взятке

ТАСС: мэра Звездного городка Баришевского отправили под домашний арест
Владимир Гердо/ТАСС

Мэра Звездного городка в Московской области Евгения Баришевского, подозреваемого в получении крупной взятки, отправили под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным из электронной картотеки Тверского суда, следователи просили назначить меру пресечения Баришевскому в виде заключения под стражу, однако суд отказал следствию, отправив его под домашний арест. Если чиновника признают виновным в получении взятки, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Баришевский возглавляет Звездный городок, где расположен Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, с 2017 года. Он также был главой Лобни и дважды избирался депутатом Мособлдумы. В 2014–2016 годах Баришевский руководил администрацией Орехово-Зуева. Кроме того, работал в Комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

До этого в Башкирии у бывшего заместителя администрации Мелеузовского района конфисковали 13 квартир и несколько машин, в том числе Lexus и Kia К3, на общую сумму более 44 млн рублей. По данным региональной прокуратуры, это имущество было приобретено на неподтвержденные доходы.

Ранее у экс-мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 млн рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662755_rnd_7",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+