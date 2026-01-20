Главу подмосковного города отправили под домашний арест по делу о взятке

Мэра Звездного городка в Московской области Евгения Баришевского, подозреваемого в получении крупной взятки, отправили под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным из электронной картотеки Тверского суда, следователи просили назначить меру пресечения Баришевскому в виде заключения под стражу, однако суд отказал следствию, отправив его под домашний арест. Если чиновника признают виновным в получении взятки, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Баришевский возглавляет Звездный городок, где расположен Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, с 2017 года. Он также был главой Лобни и дважды избирался депутатом Мособлдумы. В 2014–2016 годах Баришевский руководил администрацией Орехово-Зуева. Кроме того, работал в Комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

До этого в Башкирии у бывшего заместителя администрации Мелеузовского района конфисковали 13 квартир и несколько машин, в том числе Lexus и Kia К3, на общую сумму более 44 млн рублей. По данным региональной прокуратуры, это имущество было приобретено на неподтвержденные доходы.

Ранее у экс-мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 млн рублей.