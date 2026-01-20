Эксперт дал советы Лурье по ремонту в бывшей квартире Ларисы Долиной

Новой владелице квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье нужно визуально обновить помещения с помощью единого тона стен и уменьшения визуального шума. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по внутренней отделке, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

«Полина Лурье получила ключи и теперь может заходить в квартиру уже как в пространство под ремонт. В квартире, которая принадлежала Долиной, собран набор очень разных приемов: парадный холл с тяжелыми деревянными дверями и витражами, активный рисунок пола, сложные потолки с подсветкой, дальше кухня в салатово-серой гамме с глянцем и зеркальными поверхностями, гостиная с плотными портьерами и большим количеством декора, плюс ванная, где на стены сразу работают два сильных сюжета: яркая фотопанель и сине-каменная облицовка. Когда в одном жилье одновременно живут витражи, глянец, массив дерева, золото, мраморный рисунок и крупная графика, помещение начинает выглядеть перегруженным, даже при приличной площади. Если задача именно визуально обновить квартиру, стоит начать с общего фона: выровнять стиль по всем комнатам через единый тон стен и единый характер отделки. В холле просится облегчение: более спокойная отделка стен, замена части декоративных элементов на ровные плоскости, пересмотр света. Здесь хорошо работает теплый равномерный свет по периметру и отдельные акценты на зеркалах или нишах, плюс меньше декоративных рисунков на полу, чтобы не спорить с витражами и деревом», — сказал он.

Орехов отметил, что больше всего в ремонте нуждается ванная, где стоит выбрать более спокойную плитку и хорошую подсветку у зеркала.

«В гостиной и спальне главный эффект даст работа с текстилем и плоскостями: убрать тяжесть за счет более легких штор, собрать стены в одну гамму, сократить количество мелких предметов на открытых поверхностях, добавить встроенное хранение, чтобы декор остался как выборочная история, а не как фон. Библиотечная зона вокруг телевизора выглядит добротно, ее можно оставить, подкрутив свет и сделав рамку ТВ и полки более современными по деталям. Самая требовательная к переделке часть по картинке — ванная. Тут важнее всего привести к порядку материалы и сценарии: спокойная плитка на больших плоскостях, один акцент вместо двух, нормальная подсветка у зеркала, закрытые системы хранения, чтобы поверхности оставались чистыми. Параллельно стоит проверить вентиляцию, гидроизоляцию и узлы вокруг ванны и душевого стекла: это та часть ремонта, где ошибки потом вылезают пятнами и запахами. На кухне логика простая: меньше визуального шума, больше ровных фасадов и аккуратных стыков, единая линия фартука и столешницы, нормальный свет над рабочей зоной. В итоге квартира сохранит объем и статус, а ощущение станет более современным и собранным, без постоянной борьбы цветов, фактур и сюжетов между собой», — добавил он.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи Полине Лурье своей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости, которая в результате осталась и без квартиры, и без денег. Лурье подала жалобу в Верховный суд, тот отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

19 января адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко сообщила, что ее клиентка уже может заезжать — из квартиры вывезены все личные вещи звезды, кроме заранее оговоренных.

