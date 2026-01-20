Несколько пляжей в Египте закрыли из-за угрозы нападения акулы

Пляжи сразу пяти отелей в Хургаде закрыли из-за акулы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, хищница замечена в акватории Красного моря прямо возле берега и не дает людям зайти в воду. Без купания остались гости пяти отелей на египетском курорте: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi Hotels & Resorts.

На кадрах, появившихся в сети, можно увидеть, как акула охотится на рыбу. Съемку вел один из российских туристов, который не побоялся подойти к хищнице практически вплотную.

20 января телеканал 9News сообщил о закрытии 20 городских пляжей на севере Сиднея после серии нападений акул на серферов. По информации журналистов, за последние 49 часов было зафиксировано как минимум четыре случая нападения морских хищниц на людей.

До этого старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М. В.Ломоносова Сергей Мухаметов рекомендовал отдыхающим во время купания в море, где обитают акулы, постоянно смотреть по сторонам, чтобы контролировать ситуацию. Он предупредил, что торчащий из воды плавник акулы является сигналом для немедленного движения к берегу. В случае, если хищница напала, надо стараться бить по глазам, выкалывать их или ударить в нос. Мухаметов отметил, что акул привлекают резкие движения, запах крови или рвотных масс.

Ранее «самая опасная акула» напала на пожилого дайвера на египетском побережье и попала на видео.