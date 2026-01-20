В Москве заркылось рекордное количество ресторанов

В Москве закрылось рекордное с пандемии COVID-19 количество ресторанов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«45 популярных заведений столицы закрылись за первый неполный месяц этого года. Среди них такие легенды, как «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, the toy, MiMi (Боровское шоссе), beerside. По сравнению с прошлым годом это двукратный рост», — говорится в сообщении.

Авторы уточнят, что масштаб сопоставим с периодом COVID-19, когда из-за локдаунов закрылись около 455 столичных ресторанов и баров.

По словам ресторатора Дмитрия Левицкого, волна сегодняшних закрытий началась еще в 2024 году. Тогда причиной стал резкий спад спроса. В этом году заведения столкнулись с ростом расходов из-за увеличения НДС.

12 января в Rostic's опровергли информацию о массовом закрытии ресторанов в Москве. Представители Rostic's опровергли сообщения о закрытии сотен ресторанов, уточнив, что в московском регионе функционирует около 400 заведений. В пресс-службе пояснили, что отдельные точки могут временно прекращать работу в рамках плановой программы реновации.

До этого в некоторых Telegram-каналах появилась информация о массовом закрытии Rostic's (бывший KFC) в столице из-за недовольства качеством продукции и обслуживания.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили в декабре.