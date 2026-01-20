На Западе заявили о намерении Трампа создать альтернативу ООН

Президент США Дональд Трамп, приглашая разные страны в «Совет мира» по Газе, пытается создать конкурента или замену Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом неназванные высокопоставленные европейские чиновники заявили изданию Bloomberg.

«Несколько из них заявили Bloomberg, что рассматривают это как явную попытку Трампа создать конкурента или замену Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует. По их словам, совет занимается гораздо большим, чем просто восстановлением Газы, и Трамп рассматривает его как инструмент для разрешения других конфликтов и контроля над международными делами», — пишет издание.

Bloomberg отмечает, что «Совет мира» уже раскритиковали в Европе. От участия в нем отказалась Франция, за ней планируют последовать Великобритания, Швеция, Нидерланды, Германия и Канада. Также Израиль осудил приглашение в состав «Совета мира» лидеров Катара и Турции. Bloomberg добавил, что основная обеспокоенность многих приглашенных вызвана тем, что, согласно уставу совета по установлению мира, окончательные решения в Совете будет принимать Трамп.

16 января Трамп заявил о формировании «Совета мира» по Газе, который должен будет контролировать восстановление территории и работу временной палестинской администрации. В состав совета позвали лидеров разных стран, в том числе президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался участвовать в «Совете мира», из-за чего Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французское вино и шампанское.

При этом генсек ООН Антониу Гутерреш не получил приглашения войти в состав «Совета мира» по Газе.

