В одной из областей Украины начались перебои со светом из-за повреждения инфраструктуры

В Ровенской области на западе Украины начались перебои с электроэнергией из-за повреждения инфраструктуры. Об этом заявил глава региона Александр Коваль в своем Telegram-канале.

«Из-за повреждения критической инфраструктуры имеем обесточивание более десяти тысяч абонентов в области», — написал он.

Чиновник не назвал сроки восстановления энергоснабжения.

20 января сообщалось о взрывах в административном центре региона городе Ровно.

В этот же день стало известно, что объекты энергетической инфраструктуры и связи получили повреждения в Черниговской области на севере Украины.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию в сфере энергетики.