В МИД РФ ожидают, что США освободят двух российских моряков с танкера Marinera

Лавров: США пока не освободили двух россиян с захваченного танкера Marinera

США пока не выполнили решение об освобождении двух российских моряков с танкера Marinera. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает ТАСС.

Однако Россия ожидает, что США в ближайшее время освободит их. Министр иностранных дел отметил, что история с неправомерным захватом танкеров Америкой вызывает озабоченность.

Кроме россиян на борту Marinera находятся также граждане Украины, Грузии, Индии, добавил Лавров.

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 (Marinera). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили Marinera в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в Белом доме заявили, что танкер Marinera шел под ложным флагом.