Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Дочери не пережившей пластику ягодиц блогерши сказали о кончине матери

Дочь блогерши Бурцевой узнала о кончине матери
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочери блогерши Юлии Бурцевой, не пережившей пластику ягодиц, сказали о кончине матери. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на окружение Бурцевой.

Саша давно живет в Италии и практически не понимает русский язык. О маме ей рассказали в присутствии психолога. Вероятно, она останется в Италии со своим отчимом Джузеппе, туда же приедет сестра Юлии — Катя.

«Катя написала, что Саша ходит в школу, они каждый день созваниваются по видео. Катя подала на шенгенскую визу, чтобы приехать к ней в Италию», — уточнили источники.

Прощание с Юлией Бурцевой прошло в Самаре.

Бурцева приехала в Москву из Италии в начале января и сделала операцию в элитной клинике в Токмаковом переулке. После процедуры ее состояние резко ухудшилось, спасти женщину не смогли.

Обвинение предъявили 26-летней сотруднице, которая выполняла обязанности врача, не имея соответствующего образования. Дело проходит по статье о незаконном оказании медицинских услуг.

Ранее в Петербурге клинику оштрафовали за требования к медсестрам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662857_rnd_2",
    "video_id": "record::6dd8e6b3-98d2-438d-985c-2798c816eea9"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+