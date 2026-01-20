Дочери не пережившей пластику ягодиц блогерши сказали о кончине матери

Дочери блогерши Юлии Бурцевой, не пережившей пластику ягодиц, сказали о кончине матери. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на окружение Бурцевой.

Саша давно живет в Италии и практически не понимает русский язык. О маме ей рассказали в присутствии психолога. Вероятно, она останется в Италии со своим отчимом Джузеппе, туда же приедет сестра Юлии — Катя.

«Катя написала, что Саша ходит в школу, они каждый день созваниваются по видео. Катя подала на шенгенскую визу, чтобы приехать к ней в Италию», — уточнили источники.

Прощание с Юлией Бурцевой прошло в Самаре.

Бурцева приехала в Москву из Италии в начале января и сделала операцию в элитной клинике в Токмаковом переулке. После процедуры ее состояние резко ухудшилось, спасти женщину не смогли.

Обвинение предъявили 26-летней сотруднице, которая выполняла обязанности врача, не имея соответствующего образования. Дело проходит по статье о незаконном оказании медицинских услуг.

Ранее в Петербурге клинику оштрафовали за требования к медсестрам.