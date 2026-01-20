Нижегородских медиков обвинили в ошибке при родах, из-за которой женщина станет инвалидом

Женщина из Нижегородской области пострадала во время родов. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 39-летняя женщина по имени Ксения планировала рожать с помощью кесарева сечения, так как для этого были медицинские показания.

На этапе введения анестезии и интубации у будущей матери остановилось сердце, в таком состоянии она находилась десять минут.

«Ребенка успели спасти, Ксению реанимировали и перевели в областную больницу в Нижний Новгород», – сообщается в публикации.

На данный момент роженица находится в тяжелом состоянии. Из-за нехватки кислорода у нее произошли необратимые изменения в коре мозга. Она уже почти два месяца находится в вегетативном состоянии. Однако даже после того, как ситуация нормализуется, Ксения останется инвалидом.

«Врачи говорят, что у роженицы была редкая патология – аномально развитый надгортанник», – говорится в публикации.

Как полагает супруг женщины, ей неправильно установили кислородную трубку после кесарева сечения. По словам мужчины, во время манипуляций врачи говорили о «плохой интубации». Он обратился в минздрав и другие профильные органы. Специалисты назначили экспертизу.

