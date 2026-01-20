Размер шрифта
Лавров заявил, что лидерам Запада стоило прислушаться к мюнхенской речи Путина

Лавров: западные лидеры жалеют, что не прислушались к мюнхенской речи Путина
Максим Блинов/РИА Новости

Многие серьезные западные лидеры сегодня жалеют, что не прислушались к речи президента Российской Федерации Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, передает ТАСС.

По его словам, политики Запада сожалеют о том, что не услышали тогда слова Путина и восприняли их просто как очередную риторику. Министр подчеркнул, что это совсем не так.

Лавров отметил, что и Россия, о чем свидетельствует ее новая современная внешнеполитическая концепция, — цивилизация, страна не будет отказываться от своих корней.

Путин выступил в 2007 году на Мюнхенской конференции с программной речью по внешней политике. Его речь вызвала огромный резонанс в международном обществе и была воспринята Западом как начало новой конфронтации. В частности, российский лидер говорил о неприятии однополярного мира во главе с США, критиковал расширение НАТО, призывал к многополярной системе безопасности с учетом интересов РФ и всех стран.

Ранее в Европе назвали самое важное заявление Путина.

