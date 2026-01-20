Размер шрифта
Наука

Пищевые красители могут ускорять рост раковых опухолей, выяснили ученые

Frontiers: пищевые красители ускорили рост раковых опухолей у мышей
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Пищевые красители Allura Red AC (E129) и желтый тартразин (E102) могут запускать молекулярные процессы, участвующие в росте опухолей. Речь идет о добавках, широко применяемых в сладостях, напитках и других переработанных продуктах. К такому выводу пришли ученые из Центрального южного университета (Китай). Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые изучили так называемые молекулярные «мишени» пищевых красителей — гены и белки, на активность которых эти вещества способны влиять напрямую или опосредованно. Анализ выявил, что у наиболее распространенных синтетических красителей есть общие точки пересечения с ключевыми сигнальными путями, регулирующими деление клеток, контроль клеточного цикла и выживание опухолевых клеток. Среди них — путь PI3K–Akt, хорошо известный своей ролью в онкологических процессах.

Чтобы проверить биологическую значимость этих связей, исследователи провели эксперименты на клеточных моделях. В них красный краситель Allura Red AC (E129) и желтый тартразин (E102) изменяли активность генов, ассоциированных с прогнозом онкологических заболеваний. В дальнейших опытах на мышах воздействие этих веществ сопровождалось более быстрым ростом опухолей по сравнению с контрольной группой.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не означают, что пищевые красители напрямую вызывают рак. Однако результаты указывают на их возможное участие в биологических механизмах, которые могут способствовать прогрессированию опухолевых процессов при определенных условиях.

По мнению исследователей, работа поднимает вопрос о необходимости более детальной оценки долгосрочной безопасности пищевых добавок и может стать отправной точкой для дальнейших исследований их воздействия на здоровье человека.

Ранее в России начали применять новый препарат от рака. 

