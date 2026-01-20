Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Торжество спортивной дипломатии»: почему российским паралимпийцам дали шанс

Губерниев назвал решение МПК по россиянам торжеством спортивной дипломатии
РИА Новости

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал решение Международного олимпийского комитета (МПК) предоставить России возможность подавать заявки на получении двухсторонних приглашений на Паралимпийские игры заслугой министра спорта Михаил Дегтярева и президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Я это связываю с торжеством спортивной дипломатии. Мы знаем, какую огромную работу делает министр и председатель ОКР Михаил Дегтярев. В Паралимпийском комитете — команда больших профессионалов во главе с Павлом Рожковым. Человек на своем месте, блестяще договаривается, мотается по свету.

Не забывайте: наше паралимпийское движение — мощнейшее средство реабилитации и для военнослужащих, и для обычных людей. Недаром мы говорим, что паралимпийцы — это люди с безграничными возможностями, и организуют процесс как раз такие, как Дегтярев и Рожков, люди неравнодушные. Паралимпийский комитет — большие профессионалы и огромные молодцы», — сказал Губерниев.

По словам Рожкова, ПКР сможет на общих условиях подавать заявки на получение двухсторонних приглашений в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.

Ранее тренер паралимпийской чемпионки отказался считать позором выступления под нейтральным флагом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662887_rnd_2",
    "video_id": "record::80420f8e-7c61-45ab-af55-bee983cae549"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+