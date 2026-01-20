«Торжество спортивной дипломатии»: почему российским паралимпийцам дали шанс

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал решение Международного олимпийского комитета (МПК) предоставить России возможность подавать заявки на получении двухсторонних приглашений на Паралимпийские игры заслугой министра спорта Михаил Дегтярева и президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Я это связываю с торжеством спортивной дипломатии. Мы знаем, какую огромную работу делает министр и председатель ОКР Михаил Дегтярев. В Паралимпийском комитете — команда больших профессионалов во главе с Павлом Рожковым. Человек на своем месте, блестяще договаривается, мотается по свету.

Не забывайте: наше паралимпийское движение — мощнейшее средство реабилитации и для военнослужащих, и для обычных людей. Недаром мы говорим, что паралимпийцы — это люди с безграничными возможностями, и организуют процесс как раз такие, как Дегтярев и Рожков, люди неравнодушные. Паралимпийский комитет — большие профессионалы и огромные молодцы», — сказал Губерниев.

По словам Рожкова, ПКР сможет на общих условиях подавать заявки на получение двухсторонних приглашений в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.

Ранее тренер паралимпийской чемпионки отказался считать позором выступления под нейтральным флагом.