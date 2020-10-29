Решетников заявил, что российская экономика вышла на «плато»

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика в октябре вышла на «плато», передает ТАСС.

По его словам, несмотря на тревожные показатели заболеваемости COVID-19, экономика страны восстанавливалась в сентябре и еще более активно в октябре.

«Мы видим, что на некоторое «плато» мы вышли», — отметил Решетников.

Однако, по его словам, это не значит, что кризис полностью пройден.

На данный момент экономика «замерла» под давлением настроений и новостей о заболеваемости, но в целом восстановление идет, добавил он.

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