В ЦБ считают восстановление экономики краткосрочным
Карина Казанцева
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Наблюдаемое в третьем квартале 2020 года восстановление экономики России, скорее всего, краткосрочно, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка.
«Наблюдаемое восстановление, наиболее вероятно, носит краткосрочный характер, что связано с реализацией отложенного спроса и действием мер социальной поддержки», — отметили в ЦБ.
Подчеркивается, что экономическая активность расширилась из-за смягчения ограничений, мягкой денежно-кредитной политики и поддержки властями населения и бизнеса.
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