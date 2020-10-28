В ЦБ считают восстановление экономики краткосрочным

Наблюдаемое в третьем квартале 2020 года восстановление экономики России, скорее всего, краткосрочно, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка.

«Наблюдаемое восстановление, наиболее вероятно, носит краткосрочный характер, что связано с реализацией отложенного спроса и действием мер социальной поддержки», — отметили в ЦБ.

Подчеркивается, что экономическая активность расширилась из-за смягчения ограничений, мягкой денежно-кредитной политики и поддержки властями населения и бизнеса.

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