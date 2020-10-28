Baring Vostok и «Финвижн» заключили мировое соглашение по арбитражным делам

Кипрская Evison, подконтрольная инвестфонду Baring Vostok и компания «Финвижн» заключили мировое соглашение, которое урегулирует все споры акционеров банка «Восточный», не считая уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«МК Финвижн Холдингс и Эвизон Холдингс Лимитед подписали мировое соглашение. Мировое соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Процесс может занять порядка двух месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное соглашение урегулирует все споры между акционерами, в том числе, в рамках арбитражных дел, однако не коснется уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка «Восточный».

Как сообщалось, предприниматель Майкл Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем был задержан в рамках дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение фигурантам с мошенничества на растрату. Никто из них не признал обвинение.

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