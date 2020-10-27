В Москве 1,5 тысячи заведений уже оформили QR-коды для посетителей
В Москве уже более полутора тысяч заведений оформили QR-коды для регистрации посетителей, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом пишет РИА «Новости».
«Уже 1,5 тысячи предприятий получили QR-коды и используют их», — сказал Немерюк.
Он отметил, что в среднем за сутки QR-коды активируют от 40 до 60 тысяч человек.
Ранее стало известно, что с 19 октября в Москве введут систему идентификации посетителей ночных заведений по QR-коду. Данная мера вводится для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
В столице коронавирусом заразились 405 352, выздоровели 296 474, погибли 6 503 человека.
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