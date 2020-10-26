Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
В перечне указывается, что кабмину предстоит изучить вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка вне зависимости от продолжительности страхового стажа, «определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты».
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года.
Также российский лидер поручил кабмину подумать о новых мерах поддержки детей, родители которых не платят алименты.
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