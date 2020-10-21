Чубайс прокомментировал слухи о своем уходе из Роснано
Валерия Исполатова
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Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс в своем Facebook отреагировал на слухи об уходе из компании.
«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», — написал бизнесмен, прикрепив к записи соответствующую новость РБК.
Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что правительство в рамках реформы институтов развития обсуждает возможность ухода Анатолия Чубайса с поста главы Роснано.
По информации издания, Чубайс получил предложение «заняться Арктикой».
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