Чубайс прокомментировал слухи о своем уходе из Роснано

Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс в своем Facebook отреагировал на слухи об уходе из компании.

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», — написал бизнесмен, прикрепив к записи соответствующую новость РБК.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что правительство в рамках реформы институтов развития обсуждает возможность ухода Анатолия Чубайса с поста главы Роснано.

По информации издания, Чубайс получил предложение «заняться Арктикой».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

— Чубайс заразился коронавирусом

— Чубайс: венчурный рынок без пенсионных денег как бассейн без воды