В Петербурге рестораны смогут работать только до 23:00

В Санкт-Петербурге рестораны будут работать до 23:00, чтобы препятствовать распространению коронавируса, заявил вице-губернатор Евгений Елин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — сказал Елин.

Он не уточнил, когда мера начнет действовать.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 52 592, выздоровели 33 857, погибли 3 422 человека. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

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