Крым получит 50 млрд рублей на водоснабжение
Карина Казанцева
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Крым получит около 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА «Новости».
«Большая часть — из федерального бюджета», — добавил премьер.
Правительство подготовило комплексный план из 14 мероприятий. Среди них — разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры.
После работ объемы снабжения увеличатся минимум на 310 тысяч кубометров в сутки, что решит проблему нехватки воды на полуострове.
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