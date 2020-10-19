Крым получит 50 млрд рублей на водоснабжение

Крым получит около 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Большая часть — из федерального бюджета», — добавил премьер.

Правительство подготовило комплексный план из 14 мероприятий. Среди них — разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры.

После работ объемы снабжения увеличатся минимум на 310 тысяч кубометров в сутки, что решит проблему нехватки воды на полуострове.

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