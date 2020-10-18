Аналитик дал прогноз по курсу рубля на конец октября
Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева спрогнозировала курс рубля еще причины ослабления рубля на конец октября 2020 года. Об этом пишет «Российская газета».
По мнению Зайцевой, до объявления итогов выборов в Соединенных Штатах волатильность курса будет сохраняться повышенной. Также большое значение будут иметь макропоказатели по ключевым экономикам за октябрь. Вместе с тем, при отсутствии новых негативных факторов геополитического характера и относительной стабилизации настроений на глобальных рынках рубль может укрепиться.
На предстоящей неделе аналитик прогнозирует сохранение курса доллара по отношению к рублю в диапазоне от 77,00 до 78,80 рубля, евро — от 90,50 до 92,40 рубля.
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