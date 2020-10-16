Песков: меры поддержки рождаемости помогают сдержать темпы убыли населения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти прилагают максимум усилий для сокращения убыли российского населения, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков также отметил, что меры по поддержке рождаемости в России дают необходимый результат, без них темпы сокращения населения были бы еще быстрее.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно называл ситуацию с демографией самой острой и важной проблемой страны.

Ранее подсчеты правительства показали, что население России может сократиться до 2024 на 1,2 млн человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабмин изменил прогноз по сокращению численности населения России