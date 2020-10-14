Пригожин подал иски к Навальному и Соболь на 5 млн рублей
Бернст Ю.
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Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь по 5 млн руб. каждый из-за утверждений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд».
Уточняется, что иск к Навальному связан с его постом в Twitter, а к Соболь — с ее комментарием в прессе.
Пригожин требует опровергнуть соответствующие утверждения и взыскать с каждого ответчика по 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.
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