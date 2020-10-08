Рубль растет к доллару и евро

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Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Так, доллар снизился на 21 коп., до 77,81 руб.

Евро опустился на 20 коп., до 91,64 руб.

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