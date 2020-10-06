Курс евро на открытии торгов превысил отметку в 92 рубля

На открытии торгов во вторник, 6 октября, рубль снизился по отношении к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.02 мск, курс доллара вырос на 18 коп. и составил 78,28 руб. В свою очередь, курс евро подорожал на 14 коп., до 92,2 руб.

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,12%, а Индекс РТС — на 0,51%.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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