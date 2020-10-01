Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока — 2»

Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» на шельфе страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение DEA.

Известно, что разрешение было представлено на основании ряда условий, которые должны гарантировать безопасную эксплуатацию трубопровода.

«Условия разрешения на строительство «Северного потока — 2» от 30 октября 2019 года остаются в силе, поскольку они еще не были выполнены, и при этом они существенны для фазы эксплуатации», — говорится в релизе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению российского газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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