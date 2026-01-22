Размер шрифта
В Совфеде усомнились в прогрессе по достижению мира на Украине

Сенатор Джабаров усомнился, что Украина готова к подписанию документов с Россией
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» усомнился, что все стороны, участвующие в урегулировании конфликта на Украине, готовы к подписанию мирного соглашения.

«Я очень сильно сомневаюсь, что все стороны готовы заключить соглашение. Судя по поведению Украины, я не думаю, что она готова», — заявил Джабаров.

По его словам, Украина показывает свое отношение к подписанию документов тем, что отказывается входить в «Совет мира» из-за присутствия в нем России. Парламентарий предположил, что прогресс в урегулировании будет понятен после встречи российского лидера Владимира Путина с посланниками президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

21 января Стив Уиткофф сообщил, что в четверг он и Кушнер отправятся на встречу с президентом РФ. До этого они провели переговоры с российскими и украинскими представителями на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Позже президент Владимир Путин подтвердил, что в четверг, 22 января, проведет в Кремле переговоры с ними.

Ранее стала известна роль зятя Трампа в переговорах по Украине.

