Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников в шести регионах России

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО работали с 23:00 мск 21 января до 7:00 мск 22 января. За это время четыре БПЛА перехватили над Волгоградской областью, по три — над Крымом и Ростовской областью. Еще два дрона сбили в Брянской области, по одному — в Белгородской области и Краснодарском крае.

В Минобороны также уточнили, что в целом за более длительный период — с 20:00 мск 21 января до 7:00 мск 22 января — средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник.

В ночь на 21 января дронами были атакованы Краснодарский край и республика Адыгея. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Около многоквартирного дома в Афипском специалисты разминируют боевую часть дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 75 украинских беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

