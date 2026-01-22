Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Росавиация сообщила о нормализации работы южных аэропортов

Росавиация сняла ограничения в шести аэропортах юга России
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация отменила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Магаса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росавиации уточнили, что ограничения ранее вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Сейчас авиагавани Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса возобновили работу в штатном режиме.

Также к обычному графику вернулись аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара. В ведомстве отметили, что воздушные суда вновь принимаются и отправляются без ограничений.

В последнее время в российских аэропортах стали часто вводить ограничения на полеты. Это может быть связано в том числе с атаками беспилотников.

Накануне в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее в Минтрансе заявили, что компенсировать ущерб авиакомпаниям от плана «Ковер» не планируется.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679555_rnd_2",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+