Росавиация сообщила о нормализации работы южных аэропортов

Росавиация отменила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Магаса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росавиации уточнили, что ограничения ранее вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Сейчас авиагавани Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса возобновили работу в штатном режиме.

Также к обычному графику вернулись аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара. В ведомстве отметили, что воздушные суда вновь принимаются и отправляются без ограничений.

В последнее время в российских аэропортах стали часто вводить ограничения на полеты. Это может быть связано в том числе с атаками беспилотников.

Накануне в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее в Минтрансе заявили, что компенсировать ущерб авиакомпаниям от плана «Ковер» не планируется.