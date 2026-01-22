Размер шрифта
Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Финансист Шепелев: доллар будет стоить 77 рублей на следующей неделе
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе курс доллара cоставит 77 рублей, евро — до 90 рублей, юаня — до 11 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Поддержать курс нацвалюты может январский налоговый период. Еще один фактор в пользу рубля — повышение с 16 января ежедневных чистых продаж валюты по бюджетному правилу на 70%, до 17,4 млрд в рублевом эквиваленте после 10,22 млрд с 12 по 15 января. Кроме того, традиционно в январе после праздничного всплеска снижается потребительская активность и с ней — спрос на импорт и иностранные деньги. Препятствовать развитию укрепления рубля может увеличение спроса на валюту со стороны импортеров, которым нужно пополнить складские запасы до наступления длинных новогодних праздников в Китае (15–23 февраля)», — отметил Шепелев.

По его словам, из событий будущей недели можно выделить заседание ФРС 28 января. Изменения ставок по его итогам не ожидается, тем не менее доллар может реагировать на тон риторики и прогнозы регулятора, заключил Шепелев.

По данным Investing.com, 21 января доллар стоил более 76,4 рубля, евро — более 90,1 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,1 рубля.

Ранее стало известно, какой курс выгоден для бюджета в 2026 году. 

