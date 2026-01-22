Министр обороны Британии обвинил Россию в «безрассудстве»

Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к единству перед лицом якобы российской угрозы и не забывать, «кто наши враги». Его слова после встречи с главой МИД Дании Троэльсом Лундом Поульсеном приводит телеканал n-tv.

«Мы никогда не должны забывать, кто наши враги и кто наши союзники. Именно российские атаки усиливаются на Украине. Именно российская активность на Крайнем Севере нарастает. И именно безрассудство России испытывает НАТО на прочность», — заявил Хили.

По его словам, для обеспечения безопасности Европы необходима сильная Украина. Великобритания и Дания вместе работают над этим, заявил министр обороны.

Накануне начальник Генштаба ВС Британии Роланд Уокер заявил, что Соединенное Королевство займется реорганизацией сухопутных войск в рамках подготовки к потенциальной войне в 2027 году.

Он назвал «опасными» угрозы, с которыми сегодня сталкивается мир. По его словам, «они сходятся и все больше взаимосвязаны». Кроме того, Уокер затронул тему конфликта на Украине заявив, что Россия преследует достижение «более широких стратегических целей».

Ранее глава МИД Финляндии пожаловалась на снижение внимания к Украине.