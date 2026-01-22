Размер шрифта
Кокорин задолжал за коммунальные платежи в элитном ЖК

Кокорин должен 65 тысяч рублей за коммунальные платежи
kokorin9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболист кипрского «Ариса» Александр Кокорин последние два месяца не платит за уборку подъезда, мелкий ремонт и замену лампочек управляющей компании, которая обслуживает жилищный комплекс «Новый Арбат», где у игрока квартира площадью 210 квадратных метров, а также парковочное место, передает Life со ссылкой на SHOT.

Кокорин за два месяца задолжал 65 тысяч рублей.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис», и в мае 2025 года он подписал новый контракт.

Ранее Кокорин чуть не сбил двух женщин в Москве.

