Конгрессвумен США уверена, что пора наладить диалог с Россией

Конгрессвумен Луна: пора положить конец отсутствию диалога между Россией и США
Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Отрытого диалога между США и Россией не было слишком долго, и этому нужно положить конец. Об этом заявила в интервью РИА Новости американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

«Слишком долго, я думаю, конгресс не имел открытых отношений и диалога с российским народом и российским правительством. Я думаю, что этому нужно положить конец», — сказала она.

По словам Луны, именно это послужило причиной для соответствующих усилий президента США Дональда Трампа и ее самой. Конгрессвумен отметила, что она регулярно общается со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым и что ей нравятся его методы ведения переговоров.

15 января президент России Владимир Путин, вручая верительные грамоты послам, предложил вернуться к обсуждению инициатив Москвы по новой архитектуре безопасности. По его словам, российская сторона предлагала варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех — в США, Европе, Азии и во всем мире. Глава государства добавил, что мировому сообществу стоило бы вернуться к диалогу, чтобы обсудить возможные условия.

Ранее премьер Италии Мелони призвала к восстановлению диалога с Россией.

