Келлог заявил, что если Украина «переживет» зиму, то получит преимущество над Россией

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что если Украина переживет текущую зиму, то якобы получит преимущество в конфликте с Россией. Его слова приводит «Европейская правда».

«Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму – январь, февраль – и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России», – заявил Келлог.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и Киевской области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики на фоне ударов российских войск.

В начале января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что десятки многоквартирных домов остались без отопления. Кличко уточнил, что для обеспечения потребностей примерно 3,6 млн человек городу требуется около 1700 мегаватт энергии, однако выработка электричества сейчас составляет только около половины от этого значения.

Ранее Зеленский заявил, что большая часть Киева до сих пор обесточена.

