Стубб предупредил, что «еще ничего не кончено» после смены позиции Трампа по Гренландии

Стубб фразой «еще ничего не кончено» оценил смену риторики Трампа о Гренландии
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил, что «еще ничего не кончено» после того, как американский лидер Дональд Трамп сменил свою позицию в отношении Гренландии и пообещал не применять военную силу. Его слова приводит CNN.

«Из этой речи я вынес два позитивных момента. Во-первых, он сказал, что военного вмешательства не будет, а во-вторых, он хочет улучшить нашу безопасность в Арктике по национальным и «международным» причинам. Так что, я думаю, мы сейчас деэскалировали ситуацию, но, очевидно, это еще не конец», — заявил Стубб.

По его словам, Европа все еще сталкивается с тремя сценариями развития событий по Гренландии: хорошим, плохим и ужасным.

«Хорошим вариантом было бы найти выход и создать процесс повышения безопасности в Арктике через НАТО. Плохим вариантом было бы продолжение тарифной войны, а ужасным — военное вмешательство», — указал президент Финляндии.

22 января Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности по Гренландии с генеральным секретарем НАТО.

5 января президент Трамп заявил, что планирует взять контроль над Гренландией. Против этого шага выступили власти острова и Дании, а также несколько стран ЕС. Восемь из них решили отправить своих военных в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужны рычаги влияния против «грубой силы».

