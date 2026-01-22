Стубб предупредил, что «еще ничего не кончено» после смены позиции Трампа по Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил, что «еще ничего не кончено» после того, как американский лидер Дональд Трамп сменил свою позицию в отношении Гренландии и пообещал не применять военную силу. Его слова приводит CNN.

«Из этой речи я вынес два позитивных момента. Во-первых, он сказал, что военного вмешательства не будет, а во-вторых, он хочет улучшить нашу безопасность в Арктике по национальным и «международным» причинам. Так что, я думаю, мы сейчас деэскалировали ситуацию, но, очевидно, это еще не конец», — заявил Стубб.

По его словам, Европа все еще сталкивается с тремя сценариями развития событий по Гренландии: хорошим, плохим и ужасным.

«Хорошим вариантом было бы найти выход и создать процесс повышения безопасности в Арктике через НАТО. Плохим вариантом было бы продолжение тарифной войны, а ужасным — военное вмешательство», — указал президент Финляндии.

22 января Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности по Гренландии с генеральным секретарем НАТО.

5 января президент Трамп заявил, что планирует взять контроль над Гренландией. Против этого шага выступили власти острова и Дании, а также несколько стран ЕС. Восемь из них решили отправить своих военных в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужны рычаги влияния против «грубой силы».