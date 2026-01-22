Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников

SBA: мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков
Global Look Press

Мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России. К такому выводу пришли специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО, входящей в группу «Кросс технолоджис», пишет «Лента.ру».

Аналитики выявили выгрузку данных примерно по 10 тыс. садоводческих некоммерческих товариществ, что составляет около 9–10% от их общего числа в стране. По мнению специалистов, эта информация может использоваться для подготовки масштабных мошеннических схем против дачников.

В обнаруженной базе содержатся сведения о юридических лицах СНТ, включая названия, адреса, ИНН, телефоны и электронные почты. Эксперты отметили, что более 90% e-mail зарегистрированы на публичных почтовых сервисах. Это, по их словам, увеличивает риск взлома аккаунтов, в том числе через подбор паролей из ранее утекших баз данных.

Еще одна угроза связана с тем, что такие почтовые ящики часто не поддерживаются в актуальном состоянии. Специалисты указали, что «заброшенные» адреса могут быть перерегистрированы злоумышленниками. При этом в поисковых системах они продолжают отображаться как официальные, что создает благоприятные условия для мошенничества — рассылок, подмены реквизитов и других схем социальной инженерии.

Руководитель направления аналитики Сергей Трухачев отметил, что злоумышленники выбрали удобный период для атак — зиму и весну, особенно время после новогодних праздников. В этот период многие владельцы реже посещают дачи, что снижает вероятность оперативной проверки информации и повышает эффективность мошеннических схем, маскирующихся под официальные уведомления от СНТ.

Специалисты рекомендовали владельцам загородных участков проявлять осторожность и перепроверять любые сообщения, даже поступающие с внешне легитимных адресов или номеров, используя альтернативные каналы связи.

Ранее стало известно о маскировке мошенниками программ для взлома банковских приложений.

