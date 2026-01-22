В Петербурге молодой человек не выжил после конфликта с охраной в ТЦ

78.ru: в Петербурге медики не спасли юношу, которого жестоко задержали в ТЦ

Молодой человек, который попал в больницу после задержания охранниками в «Сити Молле» в Петербурге, не выжил. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, после конфликта пострадавший попал в реанимацию, к этому моменту он уже потерял сознание. Специалисты смогли запустить сердце, но позже его самочувствие снова ухудшилось. В этот раз его не спасли.

Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего.

Юноша попал в больницу после того, как к нему, по сообщениям СМИ, применили силу охранники. Сам молодой человек якобы что-то украл из магазина. Специалисты попытались задержать его, но юноша оказывал сопротивление. По некоторым данным, он стрелял по охранникам, используя газовый пистолет.

По предварительной информации, петербуржца ударили головой об пол. Посетитель потерял сознание.

Ранее пьяные юноши жестоко избили подростка во время распития спиртного в Курске.