Нарышкин оценил планы «коалиции желающих» по Украине

Глава СВР Нарышкин: планы «коалиции желающих» ведут к масштабному конфликту
Евгений Биятов/РИА Новости

Планы так называемой «коалиции желающих» создают условия для роста конфликтного потенциала вплоть до полномасштабного военного конфликта. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, эти условия не только не уничтожают первопричины украинского конфликта, но и значительно усложняют международную обстановку.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих». В нем приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, другие европейские лидеры, генсек НАТО Марк Рютте и военный представитель альянса Алексус Гринкевич, который также командует американскими войсками в Европе.

США представляли спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. От Украины на саммите присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По итогам встречи «коалиция желающих» договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о планах разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.

Ранее Кушнер рассказал о влиянии бесед Трампа и Путина на гарантии безопасности для Украины.

