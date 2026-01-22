Россиян предупредили о возможных задержках банковских платежей

Объем потерь россиянами денег снизится, но будет больше проверок банковских операций и задержек платежей в случае принятия нового законопроекта по борьбе с мошенничеством. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала экономист, финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

В Госдуме готовят законопроект, который способен заметно перестроить подход к противодействию телефонному и финансовому мошенничеству в России. Речь идет не о дополнительных памятках и предупреждениях для граждан, а о введении ответственности для банков и операторов связи за нарушения требований антифрод-законодательства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 13 января в эфире телеканала «Россия 24».

«Потенциальный плюс — снижение общего объема потерь от мошенничества и рост шансов на возврат средств в спорных ситуациях. Минусы тоже очевидны: больше проверок, возможные задержки платежей, рост числа превентивных блокировок. Не исключено и увеличение издержек для банков и операторов, которые со временем могут быть частично переложены на клиентов через тарифы и комиссии. Для бизнеса это означает необходимость учитывать фактор задержек и дополнительных проверок в расчетах ликвидности», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что законопроект предусматривает материальную и регуляторную ответственность банков и телеком-операторов — в случаях, когда они не выполнили установленные требования по противодействию мошенничеству. Речь может идти о штрафах, компенсациях пострадавшим клиентам, а также об усиленных обязательных процедурах: проверке операций, обмене данными, своевременной блокировке подозрительных номеров и переводов, предупредила финансист. Ключевой критерий — было ли у банка или оператора техническое и юридическое основание остановить мошенничество, но оно не было использовано, пояснила эксперт.

Она сказала, что самый чувствительный вопрос — ситуации, когда человек сам подтвердил перевод или сообщил код. Новый подход предполагает, что ответственность перестает быть односторонней, уточнила эксперт. Она пояснила, что банк и оператор связи будут оцениваться в комплексе: соблюдены ли антифрод-процедуры, были ли сигналы риска, как быстро на них отреагировали. Если выяснится, что уязвимости связи или задержка реакции сыграли ключевую роль, часть ответственности может лечь на инфраструктуру, а не только на клиента, заключила Кузнецова.

По ее словам, сегодня все основные «узкие места», которыми пользуются мошенники, хорошо известны: подмена номера, SIM-swap, переадресация звонков, быстрые переводы без паузы на проверку.

