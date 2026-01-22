Путин заявил о жестком колониальном подходе Дании к Гренландии

Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии жестко и как к колонии

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, датское королевство относилось к Гренландии довольно жестко, «если не сказать жестоко». Такой позицией российский лидер поделился с постоянными членами Совета безопасности РФ во время совещания.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров.

17 января Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. С 1 июня пошлины должны вырасти до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

Ранее Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию.