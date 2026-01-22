Размер шрифта
В больнице Томской области пациент расправился с соседом по палате

СК: в Томской области ссора между пациентами больницы закончилась поножовщиной
СУ СК РФ по Томской области

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении пожилого пациента, подозреваемого в расправе над соседом по палате. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, Зырянский межрайонный следственный отдел СК возбудил дело в отношении 78-летнего жителя села Цыганово. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ.

Следователи установили, что в ночь на 19 января 2026 года в одной из палат Зырянской районной больницы между двумя пациентами, находившимися на стационарном лечении, произошла словесная перепалка. Во время ссоры обвиняемый, рассердившись из-за оскорблений, взял кухонный нож и нанес 64-летнему мужчине не менее двух ударов в грудь. Пострадавшего спасти не смогли.

При предъявлении обвинения подозреваемый полностью признал вину. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В СК сообщили, что на месте происшествия провели осмотр. Также следователи назначили судебные экспертизы и продолжают следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Ранее в Москве женщина устроила поножовщину из-за парковочного места, пострадал очевидец.
 
