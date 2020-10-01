Россиянам перечислили начинающие действовать в октябре изменения

C октября в России вступают в силу новые законы в различных сферах, принятие которых влечет ряд изменений.

Во-первых, изменится порядок получения ОСАГО. Так, для получения полиса вновь будет нужно предъявлять действующую диагностическую карту.

Во-вторых, зарплаты судей, сотрудников силовых ведомств, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений поднимут на 3%.

В-третьих, теперь все социальные выплаты будут начислять на карты национальной платежной системы «Мир». Кроме того, с октября переплаты по налогам можно будет зачитывать между разными видами налогов.

Также c начала месяца производители и импортеры парфюмерной продукции и фототоваров обязаны маркировать продукцию. В противном случае их ждут штрафы.

При этом с 1 октября прекратит свое действие ряд мер поддержки. Отменены выплаты закрывшим бизнес после 1 марта индивидуальным предпринимателям, больше не действуют отсрочки арендных платежей для малого и среднего бизнеса, а также мораторий на банкротства для предприятий наиболее пострадавших отраслей.

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