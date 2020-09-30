Кабмин предложил продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2023 года. Он опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициативой предлагается установить в 2023 году такой же подход учета страховых взносов, который действует с 2014 по 2022 год.

В пояснительной записке уточняется, что изменения не уменьшат объем пенсионных прав застрахованных лиц.

При этом в случае вступления закона в силу трансферт из бюджета в ПФР в 2023 году уменьшится на 669,3 млрд рублей.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого россияне могли сами выбрать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.

Ранее стало известно, в России изменится порядок получения пенсий на карту.