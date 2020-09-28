Трамп назвал «абсолютно фейковой» публикацию NYT о его налогах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию в газете New York Times о том, что он уклонялся от уплаты налогов в течение 10 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

Он назвал опубликованную статью «абсолютно фейковой».

Американский лидер также подчеркнул, что платил много налогов, и добавил, что на данный момент его налоговые декларации проходят проверку.

«Если вы посмотрите на мои декларации, думаю, там 108 страниц за все компании,.. то вы узнаете гораздо больше… Я жду, когда смогу обнародовать это», — сказал Трап.

Глава Белого дома добавил, что люди будут шокированы после публикации таких данных.

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