Бывшая российская спортсменка готова бороться за путевку на Олимпиаду

Победительница молодежного чемпионата Европы по выездке Анна Гусейнова, которая сменила российское спортивное гражданство на израильское, рассказала, что планирует поехать на Олимпиаду 2028 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Речь будет идти не об Играх в Париже, а следующих — в Лос-Анджелесе. Если говорить про команду, то у нас есть три-четыре сильных всадника. Так что бороться за место на Олимпиаде можно», — сказала Гусейнова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года.

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