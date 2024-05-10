Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшая российская спортсменка готова бороться за путевку на Олимпиаду

Бывшая российская всадница Гусейнова хочет поехать на Олимпиаду 2028 года

close
100%
konfetann/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Победительница молодежного чемпионата Европы по выездке Анна Гусейнова, которая сменила российское спортивное гражданство на израильское, рассказала, что планирует поехать на Олимпиаду 2028 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Речь будет идти не об Играх в Париже, а следующих — в Лос-Анджелесе. Если говорить про команду, то у нас есть три-четыре сильных всадника. Так что бороться за место на Олимпиаде можно», — сказала Гусейнова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года.

Ранее в Госдуме не исключили отмены части соревнований ОИ-2024

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами