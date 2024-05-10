Западные элиты спровоцировали конфликт на Украине, пообещав киевским властям членство в НАТО, считает политтехнолог Доминик Каммингс, который в 2019–2020 гг. занимал должность главного советника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Своим мнением он поделился в интервью газете inews.

Он отметил, что Западу не следовало «впутываться в эту глупую ситуацию на Украине» и рассуждать о вступлении Киева в НАТО.

«Россия неоднократно заявляла, что не стоит этого делать <…>. Зачем мы ввязались в этот глупый спор? О чем все это? О коррумпированной захолустной стране, которая не имеет никакого значения», — сказал Каммингс.

Политтехнолог добавил, что введенные санкции больше нанесли вреда для европейской экономики, чем повлияли на ход конфликта на Украине.

До этого официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что власти США рассматривают выделение новых пакетов военной помощи. И они будут обязательно выделены. При этом Миллер отказался называть какие-либо возможные сроки поставок.

Ранее сообщалось, что объем международной финансовой помощи Украине резко сократился.